إطلاق نار ومصرع 2.. الداخلية تقضي على أوكار مخدرات بالبحيرة والقليوبية

كتب ـ رمضان يونس:

لقي عنصرين إجراميين شديدي الخطورة مصرعهما، في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظتي البحيرة والقليوبية، أثناء مداهمة أوكار المخدرات.

معلومات وتحريات قطاعي، "الأمن العام مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة"، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة، أكدت قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيدا للإتجار بها وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات، وبعد تتبع العناصر تم استهداف البؤر، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة، سبق الحكم عليهما بالسجن والسجن المؤبد في جنايات "إتجار بالمخدرات، واستعمال قوة، و سرقة بالإكراه، و حريق عمد، و حيازة أسلحة نارية"، بنطاق محافظتي "البحيرة والقليوبية".

وتمنت القوات من إلقاء القبض على باقي عناصر البؤر وبحوزتهم على 706 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيدرو ، هيروين ، أيس"، و 7300 قرص مخدر، و 5 قطع سلاح ناري "3 بنادق آلية، 2 بندقية خرطوش"، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة نحو 77 مليون جنيه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.