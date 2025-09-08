إعلان

بدون إصابات.. إخماد حريق داخل شقة سكنية في الهرم

11:16 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025

اندلاع حريق داخل شقة

كتب- محمود الشوربجي:

اندلع حريق داخل شقة سكنية في منطقة الهرم، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الهرم.

على الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

حريق الهرم الحماية المدنية
