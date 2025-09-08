بدون إصابات.. إخماد حريق داخل شقة سكنية في الهرم

كتب- محمود الشوربجي:

اندلع حريق داخل شقة سكنية في منطقة الهرم، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الهرم.

على الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

اقرأ أيضًا:

السيطرة على حريق داخل مخزن أحذية في منشأة ناصر

حريق محدود بعقار سكني في حدائق حلوان

"بعد الحكم على شهاب من الجمعية".. ما الفرق بين المؤسسة العقابية ودار الرعاية؟