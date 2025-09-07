الاستئناف تؤيد براءة الراقصة دوسه في اتهامها بنشر الفسق والفجور

كتب- أحمد عادل:

أيدت محكمة مستأنف الاقتصادية، براءة الراقصة الشهيرة بـ"دوسه" في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء العام ونشر الفسق والفجور.

وفي وقت سابق ألقت مباحث الآداب القبض على الراقصة "الفنانة دوسة" لنشرها فيديوهات خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام المتهمة بنشر مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها بملابس خادشة للحياء مع الإتيان بإيحاءات جنسية مخالفة للآداب العامة.

وتم ضبطها في نطاق محافظة كفر الشيخ، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تثبت نشاطها غير المشروع.

وبمواجهتها، أقرت الراقصة بنشر المقاطع المشار إليها عبر صفحاتها لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت المتهمة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.