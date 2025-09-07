إعلان

الاستئناف تؤيد براءة الراقصة دوسه في اتهامها بنشر الفسق والفجور

08:24 م الأحد 07 سبتمبر 2025

الراقصة دوسة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل:

أيدت محكمة مستأنف الاقتصادية، براءة الراقصة الشهيرة بـ"دوسه" في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء العام ونشر الفسق والفجور.

وفي وقت سابق ألقت مباحث الآداب القبض على الراقصة "الفنانة دوسة" لنشرها فيديوهات خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام المتهمة بنشر مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها بملابس خادشة للحياء مع الإتيان بإيحاءات جنسية مخالفة للآداب العامة.

وتم ضبطها في نطاق محافظة كفر الشيخ، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تثبت نشاطها غير المشروع.

وبمواجهتها، أقرت الراقصة بنشر المقاطع المشار إليها عبر صفحاتها لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت المتهمة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الراقصة دوسة نشر الفسق مباحث الآداب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان