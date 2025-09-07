فيديو فاضح في ميكروباص.. الداخلية تضبط بائع تحرش بفتاة في الجيزة

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يُظهر قيام أحد الأشخاص بارتكاب أفعال خادشة للحياء حال استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" وجلوسه بجوار إحدى الفتيات بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (بائع متجول - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة).

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.