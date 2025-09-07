إعلان

بعد فيديو في الشارع.. القبض على قائد دراجة نارية وفتاتين بسوهاج

03:35 م الأحد 07 سبتمبر 2025

حبس - أرشيغية

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر قائد دراجة نارية برفقة فتاتين يسيرون برعونة ويؤدون حركات استعراضية، متعدين على المواطنين بمحافظة سوهاج.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن أجهزة الأمن في قسم شرطة طهطا تمكنت من تحديد وضبط الدراجة النارية ومستقليها، وهم عامل وشقيقتان، مقيمون بدائرة القسم، وأقروا بأن الواقعة حدثت بقصد اللهو.

تم التحفظ على الدراجة النارية، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

القبض قائد دراجة نارية سوهاج أجهزة وزارة الداخلية
