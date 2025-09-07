إعلان

الداخلية تكشف حقيقة فيديو مشاجرة داخل كافيه بالإسكندرية

12:21 م الأحد 07 سبتمبر 2025

المتهمين

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام عدد من الأشخاص بالاعتداء على آخر داخل أحد الكافيهات بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17/8 الماضي تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية بحدوث مشاجرة بين طرف أول (شخصين أحدهما له معلومات جنائية- ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم) طرف ثان (عاطل به إصابات متفرقة بالجسم) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية؛ بسبب وجود خلافات مالية بينهم تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب محدثين الإصابات المشار إليها.

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط طرفي المشاجرة في حينه، واعترفوا بارتكابها على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

مشاجرة داخل كافيه الإسكندرية الاعتداء على شخص
