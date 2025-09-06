كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 آخرين، المتهمين بتصنيع وجلب والاتجار بالمواد المخدرة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المخدرات الكبرى"، إلى جلسة 4 أكتوبر المقبل.

ويرصد "مصراوي" تفاصيل الجلسة الأولى في قضية "قضية المخدرات الكبرى":

وصلت خليفة إلى مقر المحكمة في الثانية عشرة والنصف ظهرًا في مأمورية خاصة وسط حراسة أمنية مشددة، وبمجرد التأكد من حضور جميع المتهمين وهيئة الدفاع بدأت المحكمة الجلسة بإثبات الحضور.

وفي البداية طالب ممثل النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة على المتهمين وفقًا للقانون، وتوقيع أقصى عقوبة مقررة عليهم، مؤكدًا أن أوراق الدعوى وما تضمنته من تحريات وأدلة فنية تكشف بوضوح عن ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم.

وعقب تلاوة أمر الإحالة، واجه رئيس المحكمة المتهمة سارة خليفة بالاتهامات الموجهة إليها بشأن الاشتراك في تشكيل عصابي تخصص في تصنيع وجلب المواد المخدرة والاتجار بها.

وأنكرت خليفة ما نُسب إليها من اتهامات، مؤكدة وهي في حالة انهيار: "أنا بريئة.. والله العظيم ما حصل، أنا معرفش حاجة عن المخدرات"، مطالبة ببراءتها ومشددة على ثقتها في عدالة القضاء.

وخلال الجلسة استمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهم الثالث، الذي دفع ببطلان التحقيقات لعدم توقيع موكله على أقواله أمام النيابة العامة، وطالب بإعادة استجوابه.

كما طلب الدفاع استدعاء مأمور سجن جمصة لسؤاله عن المدة التي قضاها المتهم داخل السجن، وضم دفتر الزيارات لبيان ما إذا كان قد تمت زيارته من باقي المتهمين من عدمه.

وفي حديثه أمام هيئة المحكمة قال المتهم الثالث: "أنا مقيد حريتي يا ريس ومحبوس على ذمة قضية، هبيع مخدرات إزاي؟"

كما استمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المنتجة سارة خليفة، الذي دفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، مشيرًا إلى أن نقيب غرفة عمليات النجدة كان متواجدًا أثناء دخول ضباط مكافحة المخدرات إلى منزل موكلته وتم صرفه وقتها، ثم جرى القبض عليها بعد ثلاثة أيام، وهو ما اعتبره دليلًا على وجود تناقضات جوهرية في إجراءات القضية.

وطالب دفاع "خليفة" بمخاطبة سفارة دولة الإمارات للحصول على شهادة رسمية بشأن طبيعة عملها ومصادر دخلها هناك، إلى جانب الاستعلام عن النطاق الجغرافي لرقم هاتفها في أيام 16 و17 و18 من الشهر محل الواقعة، لإثبات أنها كانت محتجزة داخل مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قبل تاريخ ضبطها الرسمي.

كما استمعت المحكمة خلال الجلسة إلى أقوال أحد المتهمين "عراقي الجنسية"، والمتهم بالاشتراك مع سارة خليفة و27 آخرين في التشكيل العصابي المتخصص في تصنيع وجلب والاتجار بالمواد المخدرة.

ووجّه رئيس المحكمة للمتهم سؤالًا حول سبب تواجده في مصر، فأجاب: "أنا مقيم في مصر من فترة وبشتغل في الأعمال الحرة". وعندما سأله رئيس الهيئة عن علاقته بالمتهم الأول الهارب وما إذا كان يدير التشكيل في مصر، نفى ذلك قائلًا: "هو بلدياتي ومن نفس المنطقة في العراق، وكان بيقصدني علشان أخلص له أوراق في مصر، وماليش علاقة بالتشكيل".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة -حصل "مصراوي" على نسخة منها- عن علاقة المنتجة بأحد مؤسسي التشكيل العصابي.

وأقرت المتهمة "سارة خليفة" في تحقيقات النيابة في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أنها تعرفت على أحد مؤسسي التشكيل العصابي أثناء حضوره لعيادة التجميل ملكها لحقن "حقنة نضارة في الوجه".

وتابعت: "المتهم الخامس قالي إن عنده شركة مقاولات وبيروح الجيم، وظاهر أنه شخص طبيعي جدًا وبيخرج وبيسهر، وبعد 3 شهور قالي أنا معجب بيكي وارتبطنا، وكان بيجبلي هدايا، وبعدها بحوالي 7 شهور حسيت إن ماشي شمال، وماما قالتلي ابعدي عن الولد ده شكله بلطجي".

وأضافت أن المتهم رفض إنهاء العلاقة بينهما وظل يلاحقها بعد خطوبتها، مما دفعها للإبلاغ عنه، وغادرت مصر بسبب ملاحقته وعادت بعد حبسه.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة "سارة خليفة" و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لاتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

