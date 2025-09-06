إعلان

ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 43 ألف قطعة ألعاب نارية

05:04 م السبت 06 سبتمبر 2025

ضبط متهمين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية 5 أشخاص؛ يديرون مخازن وورش لتصنيع وحيازة الألعاب النارية، بحوزتهم 43 ألف قطعة ألعاب والأدوات المستخدمة في التصنيع.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أفادت قيام (5 أشخاص) بإدارة مخازن وورش لتصنيع وحيازة الألعاب النارية تمهيداً للاتجار بها.

بإجراء التحريات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم بنطاق محافظات "القاهرة، الفيوم، القليوبية" وبحوزتهم أكثر من (43 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة - الأدوات المستخدمة في التصنيع) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ألعاب نارية مديرية أمن القاهرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حشد عسكري في طرابلس.. ماذا يحدث في العاصمة الليبية ولماذا الآن؟