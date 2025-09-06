ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 43 ألف قطعة ألعاب نارية

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية 5 أشخاص؛ يديرون مخازن وورش لتصنيع وحيازة الألعاب النارية، بحوزتهم 43 ألف قطعة ألعاب والأدوات المستخدمة في التصنيع.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أفادت قيام (5 أشخاص) بإدارة مخازن وورش لتصنيع وحيازة الألعاب النارية تمهيداً للاتجار بها.

بإجراء التحريات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم بنطاق محافظات "القاهرة، الفيوم، القليوبية" وبحوزتهم أكثر من (43 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة - الأدوات المستخدمة في التصنيع) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.