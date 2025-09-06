كتب- أحمد عادل:

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إلى طلبات دفاع المتهم الثالث في قضية "المخدرات الكبرى" التي تحاكم فيها المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين.

وطالب الدفاع خلال الجلسة، بإعادة استجواب المتهم الثالث لعدم توقيعه على أقواله في تحقيقات النيابة العامة، فضلًا عن استدعاء مأمور قسم جمصة لسؤاله حول المدة التي قضاها المتهم داخل السجن.

كما طالب الدفاع بضم دفتر زيارات المتهم إلى أوراق الدعوى لبيان ما إذا كان قد تمت زيارته من قبل باقي المتهمين من عدمه.

وقال المتهم الثالث إمام هيئة المحكمة، "أنا مقيد حريتي يا ريس ومحبوس عل. ذمة قضية هبيع مخدرات ازاي".

وكانت تحقيقات النيابة العامة -حصل "مصراوي" على نسخة منها- كشفت عن علاقة المنتجة بأحد مؤسسي التشكيل العصابي.

وأقرت المتهمة "سارة خليفة" في تحقيقات النيابة في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أنها تعرفت على أحد مؤسسي التشكيل العصابي أثناء حضوره لعيادة التجميل ملكها لحقن "حقنة نضارة في الوجه".

وتابعت: "المتهم الخامس قالي إن عنده شركة مقاولات وبيروح الجيم، وظاهر أنه شخص طبيعي جدًا وبيخرج وبيسهر، وبعد 3 شهور قالي أنا معجب بيكي وارتبطنا، وكان بيجبلي هدايا، وبعدها بحوالي 7 شهور حسيت إن ماشي شمال، وماما قالتلي ابعدي عن الولد ده شكله بلطجي".

وأضافت أن المتهم رفض إنهاء العلاقة بينهما وظل يلاحقها بعد خطوبتها، مما دفعها للإبلاغ عنه، وغادرت مصر بسبب ملاحقته وعادت بعد حبسه.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة "سارة خليفة" و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لاتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.