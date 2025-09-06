إعلان

مصرع عنصرين إجراميين وضبط مخدرات وأسلحة بـ 41 مليون جنيه

01:23 م السبت 06 سبتمبر 2025
    ضبط مخدرات وأسلحة بـ 41 مليون جنيه (1)
    ضبط مخدرات وأسلحة بـ 41 مليون جنيه (4)
    ضبط مخدرات وأسلحة بـ 41 مليون جنيه (5)
    ضبط مخدرات وأسلحة بـ 41 مليون جنيه (3)
    ضبط مخدرات وأسلحة بـ 41 مليون جنيه (2)
كتب- علاء عمران:

لقي عنصران إجراميان شديدا الخطورة مصرعهما في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، خلال استهداف تشكيلات عصابية تنشط في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من المحافظات.

معلومات وتحريات قطاعي (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية أفادت قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم تتبعهم واستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدي الخطورة، سبق الحكم عليهما بالسجن المؤبد والسجن في جنايات " مخدرات - سلاح ناري - مقاومة سلطات – سرقة بالإكراه) بنطاق محافظتي "بني سويف والمنيا " وضبط باقي عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم (قرابة 400 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، شابو، هيدرو" – 1000 قرص مخدر لعقار التامول – 67 قطعة سلاح ناري" 14 بندقية آلية، 19 بندقية خرطوش، 33 فرد خرطوش، طبنجة ").

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 41 مليون جنيه.

