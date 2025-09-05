ضبط أجنبي بحوزته 785 عبوة منشطات مجهولة بالإسكندرية

كتب -علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، لاتهامه بترويج وبيع الأدوية والمنشطات مجهولة المصدر وغير المصرح بتداولها مقابل مبالغ مالية.

وجرى تحديد المتهم عقب التحريات، حيث أُلقي القبض عليه بدائرة قسم شرطة العطارين، وعُثر بحوزته على 785 عبوة منشطات مختلفة الأنواع.

واعترف المتهم بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته للنيابة المختصة لمباشرة التحقيق.