المرور يسحب 903 رخص لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

كتب -علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن من سحب 903 رخص قيادة على مستوى الجمهورية بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

وجاءت تلك الإجراءات بعدما انتهت المهلة المحددة لتركيب الملصق يوم 30 مارس الماضي، حيث تم تفعيل لوائح المرور بحق المخالفين.

وواصلت وحدات المرور في مختلف المحافظات استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، الذي يعد خطوة أساسية نحو تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.

كما تتيح الوزارة خدمة إلكترونية لمالكي المركبات المرخصة تمكنهم من طلب تركيب الملصق وسداد الرسوم المطلوبة عبر موقع "بوابة مرور مصر".

ويستمر العمل في وحدات المرور حتى الخامسة مساءً، إلى جانب الفترة الصباحية، لتسهيل إجراءات تركيب الملصق الإلكتروني حتى انتهاء المدة المحددة.