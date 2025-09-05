إعلان

المرور يسحب 903 رخص لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

01:53 م الجمعة 05 سبتمبر 2025

الملصق الالكترونى - صورة أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب -علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن من سحب 903 رخص قيادة على مستوى الجمهورية بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

وجاءت تلك الإجراءات بعدما انتهت المهلة المحددة لتركيب الملصق يوم 30 مارس الماضي، حيث تم تفعيل لوائح المرور بحق المخالفين.

وواصلت وحدات المرور في مختلف المحافظات استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، الذي يعد خطوة أساسية نحو تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.

كما تتيح الوزارة خدمة إلكترونية لمالكي المركبات المرخصة تمكنهم من طلب تركيب الملصق وسداد الرسوم المطلوبة عبر موقع "بوابة مرور مصر".

ويستمر العمل في وحدات المرور حتى الخامسة مساءً، إلى جانب الفترة الصباحية، لتسهيل إجراءات تركيب الملصق الإلكتروني حتى انتهاء المدة المحددة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الملصق الإلكتروني لعدم تركيب لوائح المرور وزارة الداخلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم
تحذير من الشبورة وظهور السحب المنخفضة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة