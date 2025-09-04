ننشر قرار الوطنية للانتخابات بشأن أسماء الفائزين في إعادة الشيوخ

كتب- محمود الشوربجي وأحمد عادل:

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 36 لسنة 2025، بشأن إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل والخارج، والتي أجريت يومي 25 و26 أغسطس في الخارج، ويومي 27 و28 أغسطس في الداخل.

وأعلنت الهيئة برئاسة القاضي حازم بدوي، نتيجة جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي جرت في 5 محافظات وتنافس فيها 10 مرشحين على 5 مقاعد، وبلغت نسبة المشاركة 7.68%، بعدد أصوات مليون و20 ألف صوت من أصل 7821517 ناخب يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات.

ووفق القرار جاءت أسماء الفائزين في جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 كالتالي:

- مجدي السيد عبد الله البري في الغربية، حصل على عدد أصوات 217 ألف 193 صوتا.

- هشام محمد مجدي محمد عبد الحميد البري في بني سويف، حصل على عدد أصوات 139 ألف 467 صوتا.

- مجدي سعد على زايد في الاسماعيلية، حصل على عدد أصوات 39 ألف و216 صوتا.

- محمد عبد العليم حسين محمد في الأقصر، حصل على عدد أصوات 51 ألف و203 صوتا.

- عبد الحكم أحمد جبالي عيسى في الوادي الجديد، حصل على عدد أصوات 17 ألف و209 صوتا.

وبدأ منذ قليل، مؤتمر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، بمقر الهيئة لإعلان النتيجة النهائية لانتخابات جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في حضور ممثلى وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعا صباح اليوم الخميس على خلفية الإعلان عن انتخابات مجلس الشيوخ.

سبق وأعلن القاضى حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة لم تتلق أى طعون بشأن عمليتي الاقتراع والفرز في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت في دوائر محافظات الغربية، وبني سويف، والإسماعيلية، والأقصر، والوادي الجديد.

