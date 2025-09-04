إعلان

الداخلية تمنح نزلاء السجون زيارة استثنائية بمناسبة المولد النبوي

02:26 م الخميس 04 سبتمبر 2025

وزارة الداخلية

كتب - عاطف مراد:
أعلنت وزارة الداخلية عن منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية واحدة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وذلك حرصًا على دعم الجوانب النفسية والاجتماعية للنزلاء، وإتاحة الفرصة لهم للتواصل مع أسرهم خلال المناسبات الدينية.

وأوضحت الوزارة أن الزيارة متاحة خلال الفترة من السبت 6 سبتمبر 2025 وحتى الأحد 5 أكتوبر 2025 بجميع مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياستها الهادفة إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق منهج عقابي حديث يرتكز على إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع من خلال توفير الرعاية والدعم اللازمين.


وزارة الداخلية مناسبة المولد النبوي زيارة استثنائية
