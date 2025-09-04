الداخلية تكشف سر استغاثة الأهالي من إطلاق نار مسلح في القليوبية

كتب - عاطف مراد:



كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة من أهالي إحدى القرى بمحافظة القليوبية، بسبب وقوع اشتباكات وإطلاق أعيرة نارية نتج عنها سقوط مصابين.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 31 أغسطس ورد بلاغ إلى مركز شرطة شبين القناطر بوقوع إطلاق نار أسفر عن إصابات. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة للتعامل مع الموقف.

وتمكنت القوات من ضبط أربعة أشخاص متورطين في الأحداث، جميعهم عاطلون، ولأحدهم معلومات جنائية، وتبين أنهم مكلفون بحراسة قطعة أرض زراعية محل نزاع بين ورثة.

وعُثر بحوزة المتهمين على بندقية خرطوش وقطعتين من سلاح فرد خرطوش. وبمواجهتهم، أقروا بإطلاق النار تجاه مالك قطعة أرض مجاورة وزوجته ونجل شقيقه، ما تسبب في إصابتهم برش خرطوش بأنحاء متفرقة من أجسادهم، معتقدين أنهم جاءوا للتشاجر معهم بسبب الخلاف على الأرض.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.