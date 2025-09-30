إعلان

سقوط "ساحر السوشيال" في قبضة الشرطة

كتب : مصراوي

08:20 م 30/09/2025

المتهم

كشف ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب حيلة "نصاب" قرر استغلال معاناة المواطنين، وادعى بكونه "معالج روحاني"، ويروج لنفسه على مواقع التواصل لاصطياد ضحاياه بكلام عن فك السحر وجلب الحبيب وحل المشاكل؛ بهدف الاستيلاء على أموال المواطنين.

بتقنين الإجراءات، جرى ضبطه بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، وبحوزته الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل، وهاتف محمول يحوي دلائل على نشاطه، بالإضافة إلى مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

