الداخلية تحصل على شهادة تقدير للحفاظ على التراث المعماري للمبانى الشرطية | فيديو وصور

كتب : علاء عمران

03:31 م 30/09/2025
    التراث المعماري للمبانى الشرطية
    التراث المعماري للمبانى الشرطية
    التراث المعماري للمبانى الشرطية

فى إطار سياسة وزارة الداخلية للحفاظ على التراث واستعادة القيمة المعمارية للمبانى الشرطية، قامت الوزارة بترميم عدد من المباني الشرطية ذات الطابع التراثى بما يحافظ على هويتها وجماليتها، ويتناغم مع البيئة المحيطة بها.
وشاركت الداخلية فى مسابقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى لأفضل ممارسات الحفاظ على التراث العمرانى والمعمارى لعام 2025، وحصلت على شهادة تقدير عن تطوير مبنى إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية ومبنى قسم الدقى بالجيزة.
ويأتى هذا التكريم تقديرًا لحرص الوزارة على الحفاظ على الطابع التراثى للمبانى الشرطية أثناء تطويرها، بما يضيف بعدًا جمالياً وإنسانياً على المرافق الأمنية دون المساس بالقيمة المعمارية والتراثية لها.
ونفذت الداخلية خطة متكاملة لرفع مستوى المبانى الشرطية، تمزج بين الطابع الحضارى الحديث والطراز المعمارى المصرى الأصيل، فى إطار رؤيتها لتقديم خدمات شرطية متطورة فى بيئة متكاملة تحفظ كرامة المواطن وتعزز شعوره بالأمن والانتماء.

التراث المعماري للمبانى الشرطية وزارة الداخلية الجهاز القومى للتنسيق الحضارى

