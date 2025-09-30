إعلان

فيديو| شابان يعتديان على طالب بأسلحة بيضاء في الأقصر.. والداخلية تتحرك

كتب : مصراوي

01:36 م 30/09/2025

المتهمان

كتب- علاء عمران:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان يستقلان دراجة نارية أثناء تعديهما على أحد الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء في محافظة الأقصر.
بالفحص، تبين أنه بتاريخ 21 الجاري، تلقى قسم شرطة الأقصر بلاغًا من أحد الأشخاص (طالب – مقيم بدائرة القسم)، مصابًا بجروح متفرقة، يفيد بتعدي شخصين عليه بسلاح أبيض أثناء استقلالهما دراجة نارية بدائرة القسم، بسبب خلافات مالية سابقة بينهم.
وبإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطلان – لهما معلومات جنائية)، وعُثر بحوزتهما على سلاحين أبيضين استخدما في الاعتداء.
وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على خلفية الخلافات المالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة للتحقيق.

شابان يعتديان على طالب الاعتداء على طالب بالأسلحة البيضاء محافظة الأقصر تعدي شخصين على طالب

