الداخلية: ضبط 320 قضية مخدرات وتنفيذ 65 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 320 قضية مخدرات تورط فيها 366 متهماً، بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، من بينها: 70 كجم من مخدر الآيس، و26 كجم بانجو، و15 كجم هيروين، و7 كجم استروكس، و5 كجم شابو، و4 كجم من مادة "جي إتش بي"، و4 كجم كوكايين، و3 كجم بودر، و8654 قرصاً مخدراً.

كما تم ضبط 81 قطعة سلاح ناري بينها 5 بنادق آلية و9 خرطوش و10 طبنجات و57 فرد خرطوش، و258 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 65107 حكم قضائي متنوع، وضبط 27 متهماً هارباً و16 بلطجياً، إلى جانب ضبط 321 دراجة نارية مخالفة.

كما أسفرت الحملات المرورية عن ضبط 21036 مخالفة متنوعة، وفحص 58 سائقاً تبين إيجابية 8 منهم لتعاطي المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل الوزارة حملاتها لتحقيق الأمن والاستقرار وضبط الخارجين على القانون.

اقرأ أيضا:

"أثناء انتظار عروسه".. عريس يطفئ ماس كهربائي بمركز تجميل "كوافير" قبل وقوع كارثة

"مبحبوش ومش عايزاه".. كيف نفذت عروس البحيرة جريمة قتل زوجها بعد 5 أيام من الزفاف؟

شكوك أم تنتهي بجريمة.. قصة مقتل "داليا" على يد شقيقها ووالدتها بالجيزة