ختام فعاليات برنامج "سفراء الذكاء الاصطناعي" لهيئة قضايا الدولة

كتب- محمد الصاوي:

شهدت مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء الأربعاء، ختام فعاليات البرنامج التدريبي "سفراء الذكاء الاصطناعي – دفعة هيئة قضايا الدولة"، والذي نُظّم بالتعاون بين هيئة قضايا الدولة والمعهد القومي للاتصالات، ومبادرة مهندسين من أجل التنمية المستدامة، بمشاركة أكثر من 600 من المستشارين من مختلف الجهات والهيئات القضائية.

جاءت الفعاليات بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وتلبيةً لدعوة المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، حضر المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

كما شهدت الفعاليات حضور رفيع المستوى ضم المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أركان حرب حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، وعددًا من المستشارين مساعدي وزير العدل، إلى جانب قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي ختام اليوم، تم تسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي للمستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية المشاركين.

