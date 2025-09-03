إعلان

دماء على الرصيف.. مناديان سيارات يطعنان بائعًا رفض دفع إتاوة بالعجوزة

04:43 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

إسعاف أرشيفية

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور مصحوب بصورة جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الزعم بقيام شخصين بممارسة أعمال البلطجة وفرض إتاوات على البائعين الجائلين والتعدي على أحدهم باستخدام سلاح أبيض بمنطقة العجوزة في الجيزة.

وتبين من الفحص أنه ورد بلاغ إلى قسم شرطة العجوزة من بائع مصاب بجروح متفرقة، أفاد بتضرره من اثنين من منادي السيارات مقيمين بدائرة قسم شرطة إمبابة، بعدما اعتديا عليه بسلاح أبيض إثر رفضه دفع إتاوة مالية لهما.

ونجحت القوات في ضبط المتهمين، وعُثر بحوزة أحدهما على السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء. وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

