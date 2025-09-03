قطعوه بالمطواة.. القبض على طالبين اعتديا على زميلهما بالشرقية

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر اعتداء شخصين على آخر باستخدام سلاح أبيض بمحافظة الشرقية، مما أسفر عن إصابته.

وتبين من الفحص أن مركز شرطة بلبيس تلقى بلاغًا من طالب، يفيد بتعرضه للاعتداء من قبل طالبين من نفس الدائرة السكنية، عقب مشادة كلامية بسبب المزاح، تطورت إلى تعدٍ بسلاح أبيض، نتج عنه إصابته بجروح قطعية متفرقة.

ونجحت القوات في ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأقرا بالتخلص من الأداة المستخدمة بإلقائها في الطريق العام. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

