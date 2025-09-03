كتب - عاطف مراد:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر قيام أحد الأشخاص بكسر زجاج سيارة وسرقة حقيبة من داخلها أثناء توقفها بمنطقة أكتوبر بالجيزة.

وتبين بعد الفحص عدم ورود أي بلاغات بالواقعة، إلا أن التحريات نجحت في تحديد وضبط المتهم، وهو عاطل يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية.

وضبط بحوزته فرد خرطوش وعدد من الطلقات و2 جهاز لاب توب وهاتف محمول و2 جهاز لوحي "آيباد" و2 حقيبة، إضافة إلى الأدوات المستخدمة في تنفيذ الجريمة.

واعترف المتهم بارتكابه الحادث الموثق في الفيديو، كما أقر بتنفيذ عدة وقائع سرقات مماثلة بنفس الأسلوب، وأرشد عن المسروقات التي استولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لعرضه على النيابة العامة.

