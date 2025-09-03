إعلان

سلاح ومخدرات واستجداء المارة في الإشارات.. الداخلية تضبط 30 متسولًا في الإسكندرية

07:08 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الداخلية تضبط 30 متسولًا في الإسكندرية (3)
  • عرض 3 صورة
    الداخلية تضبط 30 متسولًا في الإسكندرية (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - عاطف مراد:

شنّ قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية حملة مكثفة استهدفت دائرة قسم شرطة أول العامرية لضبط العناصر المشبوهة.

وتمكنت الحملة من ضبط 30 شخصًا تورطوا في أعمال التسول واستجداء المارة وتعاطي مواد مخدرة وحيازة أسلحة بيضاء.

وضبطت القوات بحوزتهم 10 قطع سلاح أبيض وكمية من مخدر البودر، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم غير المشروع.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة.

اقرأ أيضًا:

"صاحبي قالي أختي اتعاكست".. ماذا قال "طفل المرور" في اتهامه باستعراض القوة؟ | نص تحقيقات

"الذئاب كشفت الجريمة".. قصة مقتل "شيماء" وابنتها على يد زوجها العرفي وشقيقه

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطاع الأمن العام مديرية أمن الإسكندرية قسم شرطة أول العامرية أعمال التسول أسلحة بيضاء النيابة العامة وزارة الداخلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإيجار القديم.. الإسكان: إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتلقي طلبات السكن البديل
تأييد ودعاء.. ماذا قال شيخ الأزهر للرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية؟
موعد إعلان رئيس الجمهورية أسماء المعينين في مجلس الشيوخ