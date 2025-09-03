كتب - عاطف مراد:

شنّ قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية حملة مكثفة استهدفت دائرة قسم شرطة أول العامرية لضبط العناصر المشبوهة.

وتمكنت الحملة من ضبط 30 شخصًا تورطوا في أعمال التسول واستجداء المارة وتعاطي مواد مخدرة وحيازة أسلحة بيضاء.

وضبطت القوات بحوزتهم 10 قطع سلاح أبيض وكمية من مخدر البودر، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم غير المشروع.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة.

