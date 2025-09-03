الأمن يضبط سائق توك توك اعتدى على سيدة وأساء لمواطن بالقاهرة

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، ظهر خلاله سائق مركبة "توك توك" وهو يتعدى على سيدة بسبب خلافات حول الأجرة، قبل أن يقوم بارتكاب فعل خادش تجاه أحد المواطنين الذي عاتبه وصوّره أثناء الواقعة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط المركبة وقائدها، وهو عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم. وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بسبب خلافات على الأجرة.

وتم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.





