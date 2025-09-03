كتب- أحمد عادل:

كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أقوال المتهم "أحمد أبو المجد" المعروف بـ"طفل المرور"، في واقعة اتهامه وآخرين باستعراض القوة والاعتداء على طالب أمام سنتر تعليمي بالمقطم.

وقال المتهم أمام جهات التحقيق في القضية رقم 7876 لسنة 2025 جنايات القاهرة -حصل "مصراوي" على نسخة منها-، إنه قبل 3 أيام من يوم الواقعة كان يجلس على مقهى مع صديقه "إبراهيم" عندما تلقى اتصالًا من صديقه "طوني"، أخبره خلاله أن شقيقته تعرضت للمعاكسة في سنتر تعليمي، وعندما حاول التدخل للدفاع عنها تعدى عليه بعض الأشخاص بالضرب، وطلب منه الحضور أمام المدرسة.

وأضاف أنه توجه رفقة صديقه "إبراهيم" بسيارته وتقابل مع صديقه "طوني" الذي أرشدهم عن مكان الواقعة، وتابع: "أول ما وصلنا وقفت العربية، لقيت عصاية في شنطة السيارة فخدتها ونزلنا، طوني دخل يضرب فيهم وأنا كمان دخلت ضربت بالعصاية، بس مكنتش أقصد أعور حد، بالغلط العصاية جات في وش واحد ووقع على الأرض، بعدها ركبنا العربية وجرينا".

وأجلت محكمة جنح المقطم، أولى جلسات محاكمة المتهم "أحمد أبو المجد" المعروف إعلاميًا بـ"طفل المرور" و2 آخرين لاتهامهم باستعراض القوة والاعتداء على طالب بـ"عصا بيسبول" أمام سنتر تعليمي في المقطم، لجلسة 17 سبتمبر الجاري.