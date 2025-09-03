الداخلية تكشف ملابسات قيادة طفل لسيارة "ربع نقل" برعونة في المعادي

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام طفل بقيادة سيارة "ربع نقل" والسير برعونة بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة معرضًا حياته والآخرين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص" وقائدها (طالب – 14 عامًا) ومالكها (عامل-مقيم بالقاهرة)، وبمواجهة الأخير أقر بعلمه بقيادة نجله للسيارة لتغيير أحد إطاراتها.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومالكها.