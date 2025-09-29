إعلان

6 مصابين في انقلاب سوزوكي أعلى المحور

كتب : مصراوي

10:29 م 29/09/2025

انقلاب سيارة سوزوكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بطريق المحور مساء الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين قبل مدخل الشيخ زايد.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة سوزوكي بطريق المحور اتجاه الشيخ زايد مسجلا 6 مصابين.

المصابون نقلوا إلى أقرب مستشفى وجنب ونش تابع للمرو آثار الحادث نهر الطريق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث المحور الشيخ زايد الجيزة انقلاب سوزوكي
الخبر التالى:
جثتان و3 مصابين في تصادم سيارتين بمحور جمال عبد الناصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أحداث مثيرة بعد فوز الأهلي على الزمالك.. رد فعل زيزو وإمام عاشور ومشادات المدرجات- بث مباشر
فيديو| ترامب يشكر السيسي: ساهم بشكل كبير في الوصول لخطة إنهاء حرب غزة