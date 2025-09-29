6 مصابين في انقلاب سوزوكي أعلى المحور

تابعنا على

أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بطريق المحور مساء الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين قبل مدخل الشيخ زايد.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة سوزوكي بطريق المحور اتجاه الشيخ زايد مسجلا 6 مصابين.

المصابون نقلوا إلى أقرب مستشفى وجنب ونش تابع للمرو آثار الحادث نهر الطريق.