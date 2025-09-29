خناقة على "كنزات" تقود "عامل العجوزة" إلى التخشيبة 7 سنوات

قضت الدائرة "6" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد حمدي السرجاني، بمعاقبة "عامل بيكيا"، بالسجن المشدد 7 سنوات، على خليفة اتهامه بضرب عامل بسكين إثر شجار بينهما في الطريق العام بمنطقة العجوزة.

ترأس هيئة الدائرة المستشار أحمد حمدي السرجاني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد البطران، و هاني صبري أحمد، ومحمد عبد الرازق يحيى وسكرتارية خالد شعبان.

وكشفت تحقيقات القضية رقم 2531 لسنة 2025 جنايات العجوزة والعقيدة برقم 1060 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، أن النيابة العامة وجهت للمتهم "ع. ب "، ضرب المجني عليه "ع. م"، عمدًا، وذلك إثر مشادة كلامية فيما بينهما تطورت إلى مشاجرة بأن سدد له طعنة بسلاح أبيض "سكين"، استقرت بالناحية اليسرى من صدره محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته ولم يقصد قتله، لكن أفضت إلى موته، وذلك في اليوم التاسع من فبراير 2025، بدائرة قسم العجوزة بالجيزة.

واستمعت النيابة العامة، لأقوال نقاش وأكد أنه حال ترجله والمجنى عليه "ع.م"، بالطريق العام استوقفهما المتهم "ع. ب"، و نشب فيما بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة أثرها استل المتهم سلاح أبيض "سكين"، وسدد للمجنى عليه طعنة استقرت صدره محدثا إصابته و التي أودت بحياته.

واستجوبت النيابة العامة المتهم "ع. ب"، وأقر بارتكاب الجريمة بحق المجني عليه حين تقابل معه في الطريق العام، ظنًا منه أنه أخذ "جوال بلاستيكي" يجمع فيه (بيكيا ـ كنزات وبلاستيك) في غيابه فنشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بالفض، وبعد دقائق تفاجأ المتهم بالمجني عليه وآخر تعديا عليه بعصا خشبية على إثرها استل سكينا من الجوال وكال به "ع.م" طعنة في الصدر أوقعته قتيلاً.

وثبت تقرير الصفة التشريحية الموقع على جثمان "ع. م" أن الإصابات الموصوفة بالتقرير هي إصابة طعنية بيسار الصدر، أحدثت تمزق بالقلب وصدمة ترقية غير مرتجعة أدت إلى هبوط حاد بالدورة الدموية، وتعزى الوفاة إلى الإصابة الطعنية، كما ثبت بتقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، تطابق البصمة الوراثية لآثار الدماء العالقة بنصل السكين المضبوط حوزة المتهم مع البصمة الوراثية لجثمان المجني عليه.

وأحالت نيابة شمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار تامر صفي الدين المحامي العام الأول، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة والتي أدانت المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات.