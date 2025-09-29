3 آلاف قرص وحبوب نادرة.. تفاصيل ضبط تجار المنشطات الجنسية بالهرم

كتب- صابر المحلاوي:

أسقطت الإدارة العامة لمباحث الآداب، اثنين من أخطر تجار العقاقير والمنشطات الجنسية بمنطقة الهرم، وضُبط بحوزتهما قرابة 3 آلاف قرص منشط مختلف الأنواع، و62 علبة نقط وسبراي، و154 كيس نسكافيه، جميعها منشطات معدة قبل الترويج.

توافرت معلومات لإدارة مباحث مكافحة جرائم الآداب بمديرية أمن الجيزة تفيد قيام شابين من أكبر تجار العقاقير والمنشطات الجنسية بإعداد كمية كبيرة لترويجها على عملائهم لتحقيق أرباح بمبالغ ضخمة.

أُجريت التحريات باستخدام المصادر السرية، وأكدت صحتها، ووضع ضباط مباحث آداب الجيزة خطة أمنية محكمة لإلقاء القبض على المتهمين، شملت تحديد خطوط سيرهما وإقامة عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، حتى تمكنت إحدى الأكمنة من ضبطهما.

وبتفتيشهما، عُثر بحوزتهما على كرتونة تحتوي على كميات كبيرة من العقاقير والمنشطات الجنسية، تضمنت 3 آلاف قرص منشط مختلف الأنواع والأحجام، و62 علبة متنوعة بين نقط وسبراي، و154 كيس نسكافيه منشط، وتنوعت المصبوطات بين منشطات مخصصة للرجال وأخرى للنساء.

كما تم ضبط هاتفين محمولين كان يستخدمهما المتهمان لتحديد الكميات وأماكن اللقاء مع العملاء، بالإضافة إلى مبلغ 2.100 جنيه اعترفا أنه حصيلة نشاطهما الآثم من بيع وتوزيع العقاقير والمنشطات الجنسية.

