فيديو مثير| ضبط شاب يجلس على مقدمة السيارة أثناء السير.. والشرطة تتدخل

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطعي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرا مجموعة من الصبية يستقلّون سيارة ويسيرون بها برعونة في محافظة كفر الشيخ، بينما جلس أحدهم أعلى مقدمة السيارة معرضًا حياته والآخرين للخطر.

بالفحص، تم تحديد وضبط السيارة، وتبين أنها سارية التراخيص، ومالكها مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس، كما تم ضبط قائد السيارة ومستقليها، وتبين أنهم نجل مالك السيارة وصديقه.

أقرّ المالك بأن نجله حصل على مفاتيح السيارة خلسة دون علمه، للتنزه بها مع أصدقائه، فيما اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

