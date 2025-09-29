إعلان

بعد سهرة حمراء في شقته.. خليجي يتهم 3 فتيات بسرقته

كتب : مصراوي

01:04 م 29/09/2025

باشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، التحقيق في واقعة تعرض شخص خليجي الجنسية لسرقة متعلقات شخصية من داخل شقته بدائرة قسم الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من المجني عليه، أفاد فيه بأنه عقب استضافته ثلاث فتيات داخل الشقة، فوجئ باختفاء بعض متعلقاته الشخصية.

بالفحص، تبين سرقة هاتفين محمولين، جهاز "تابلت"، وثلاث بطاقات بنكية، حيث تمكنت الفتيات من مغادرة المكان عقب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية المتهمات وضبطهن.

سهرة حمراء سرقة شخص خليجي مديرية أمن الجيزة

