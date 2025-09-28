إعلان

صور | الداخلية تُخرّج الدفعة 15 من الجنود الجدد و3 من الخفراء النظاميين

كتب : مصراوي

01:49 م 28/09/2025
كتب- علاء عمران:
نظّم قطاع التدريب بوزارة الداخلية ممثلًا في الإدارة العامة للتدريب، حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة من الجنود الجدد، والدورة الثالثة من الخفراء النظاميين الجدد، وذلك بمقر معهد تأهيل الأفراد بالقاهرة، بإجمالي عدد 1291 خريجًا.
واستهدف البرنامج التدريبي للخريجين تنمية المهارات العملية والنظرية والتخصصية، من خلال مناهج مستحدثة وبرامج متطورة، تسهم في صقل قدراتهم في مجالات العمل الشرطي المختلفة، ورفع مستويات اللياقة البدنية، وتطوير مهارات استخدام الأسلحة والتعامل مع المواقف الأمنية وفق سيناريوهات عملية، إلى جانب تعزيز القيم الإنسانية والأخلاقية واحترام القانون.
شهد الحفل حضور اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، واللواء مدير الإدارة العامة للتدريب، وعدد من ممثلي قطاعات الوزارة المعنية، فضلًا عن أولياء أمور الخريجين.
وتخلل الحفل عروض عسكرية وتدريبات ميدانية أبرزت المستوى المتميز الذي وصل إليه الخريجون خلال فترة التدريب، كما أدى الخريجون القَسَم تأكيدًا على التزامهم بالحفاظ على أمن وسلامة الوطن.
وتضمّن الحفل كذلك تقديم التحية لشهداء الشرطة والوطن، عرفانًا بدورهم الوطني وتضحياتهم الغالية، وفي ختام الفعاليات تم تكريم أوائل الخريجين والمتميزين والقائمين على العملية التدريبية، ومنحهم شهادات التقدير والتفوق.

وزارة الداخلية قطاع التدريب الدفعة الخامسة عشرة

