قوافل المحافظات.. استخراج 8543 بطاقة رقم قومي و39 ألف خدمة مميكنة

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل فنية مجهزة لخدمة المواطنين بعدد من المحافظات، أسفرت عن استخراج 8543 بطاقة رقم قومي و39438 مصدرًا مميكنًا.

كما قرر القطاع استمرار عمل القوافل اعتبارًا من 27 سبتمبر الجاري، واستجاب لعدد 56 حالة إنسانية بإيفاد مأموريات للمنازل والمستشفيات لتجديد البطاقات، فضلًا عن استخراج بطاقات لـ279 مواطنًا بالعاصمة الإدارية والنوادي الخاصة و385 من كبار السن وذوي الهمم بالمركز النموذجي.

ولاقت تلك الجهود استحسان المواطنين، في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتقديم خدمات جماهيرية متميزة.

