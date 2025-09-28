

كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري على الطرق والمحاور.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 102.683 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها:

السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1.957 سائقًا على الطرق، وتبيّن إيجابية 104 منهم لتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.

وفي سياق متصل، واصلت الحملات الأمنية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي جهودها، حيث تم ضبط 1.057 مخالفة مرورية، وفحص 151 سائقًا، ثبت إيجابية 12 حالة لتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 21 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 3 مركبات مخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات، وتواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتحقيق السيولة المرورية وضبط قائدي المركبات المخالفين، حفاظًا على سلامة المواطنين.

