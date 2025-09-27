سلمى تطلب فسخ عقد زواجها بعد شهرين: "زوجي مدمن مكالمات"

أقامت شابة عشرينية تُدعى "سلمى.م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطلب فيها فسخ عقد زواجها بعد شهرين فقط من الزواج، مبررة ذلك بأن زوجها يقضي معظم وقته في المكالمات الهاتفية.

وقالت سلمى في دعواها: "اتجوزته بعد خطوبة قصيرة وكنت أتوقع حياة مستقرة، لكن اكتشفت أنه لا يفارق الهاتف أبدًا، يقضي ساعات طويلة يتحدث مع أصدقائه وزملاء عمله، حتى مع أشخاص لا علاقة لهم بحياته".

وأضافت أنها حاولت التفاهم معه عدة مرات، وطلبت منه تخصيص وقت للأسرة، لكنه رفض ووصف مطالبها بـ"التفاهة"، مضيفة: "أشعر أنني متزوجة جهاز تليفون وليس إنسانًا، فقدت شعور الأمان معه".

وأكدت سلمى أن تجاهله المستمر أثر على حياتها النفسية، وقالت: "أنا صغيرة ولا أستطيع ضياع حياتي مع شخص غير متفرغ لي، لذا أطلب فسخ عقد الزواج قبل أن أخسر نفسي".

الدعوى حملت رقم 331 لسنة 2024، وما زالت منظورة أمام المحكمة لم يُفصل فيها بعد.