وقع عليهم سقف البيت.. تفاصيل وفاة شاب وإصابة آخر في العياط

كتب- صابر المحلاوي:

07:50 م 27/09/2025

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر إثر انهيار سقف منزل عليهما في منطقة العياط بمحافظة الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوفاة شخص وإصابة آخر داخل إحدى الشقق السكنية بالعياط. وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن السقف انهار على الشابين، ما أسفر عن وفاة أحدهما في الحال، وإصابة الآخر بجروح متفرقة، حيث جرى نقل الجثة إلى المشرحة، والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

