إعلان

بـ 5 صواريخ.. إيران تعلن استهداف قاعدة "حرير" الأمريكية شمال العراق

كتب : محمد جعفر

10:48 ص 10/03/2026

ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس، عن مهاجمة قاعدة جوية تابعة للجيش الأمريكي في شمال العراق، في إطار سلسلة الردود العسكرية التي تتبناها طهران تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل.

5 صواريخ تستهدف "قاعدة حرير"

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الإيرانية عن بيان رسمي للحرس الثوري، أنه جرى استهداف قاعدة "حرير" الجوية الواقعة في منطقة كردستان ذات الحكم الذاتي بخمسة صواريخ باليستية.

من جانبها، لم تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أو وزارة الدفاع (البنتاجون) صحة هذه الأنباء حتى الآن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هجوم على قاعدة أمريكية كردستان العراق قاعدة حرير الحرس الثوري إسرائيل إيران وأمريكا مقتل المرشد الإيراني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الزمالك يحدد موعد السفر إلى الكونغو للتغلب على أزمة نقص الأكسجين
رياضة محلية

الزمالك يحدد موعد السفر إلى الكونغو للتغلب على أزمة نقص الأكسجين
السعودية: سقوط طائرة مسيرة في منطقة سكنية بمحافظة الزلفي يتسبب بأضرار طفيفة
شئون عربية و دولية

السعودية: سقوط طائرة مسيرة في منطقة سكنية بمحافظة الزلفي يتسبب بأضرار طفيفة
رسميًا.. ارتفاع أسعار إسطوانة البوتجاز المنزلي لـ275 جنيها والتجاري إلى
اقتصاد

رسميًا.. ارتفاع أسعار إسطوانة البوتجاز المنزلي لـ275 جنيها والتجاري إلى
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الثلاثاء

25 صورة لـ فساتين زفاف النجمات في مسلسلات رمضان 2026- من الأجمل
رمضان ستايل

25 صورة لـ فساتين زفاف النجمات في مسلسلات رمضان 2026- من الأجمل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية وغداً في مصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟