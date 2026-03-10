أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس، عن مهاجمة قاعدة جوية تابعة للجيش الأمريكي في شمال العراق، في إطار سلسلة الردود العسكرية التي تتبناها طهران تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل.

5 صواريخ تستهدف "قاعدة حرير"

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الإيرانية عن بيان رسمي للحرس الثوري، أنه جرى استهداف قاعدة "حرير" الجوية الواقعة في منطقة كردستان ذات الحكم الذاتي بخمسة صواريخ باليستية.

من جانبها، لم تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أو وزارة الدفاع (البنتاجون) صحة هذه الأنباء حتى الآن.