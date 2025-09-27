إعلان

استدراج عامل وسرقة هاتفه على يد زوج طليقته بالإسكندرية | فيديو

كتب : مصراوي

02:58 م 27/09/2025

المتهم

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تعرض أحد الأشخاص للسرقة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 23 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة محرم بك بلاغًا من عامل مقيم بدائرة القسم، أفاد بتضرره من زوج طليقته، الذي استدرجه بزعم إنهاء خلافات سابقة بينهما، وافتعل مشادة كلامية معه، ثم قام بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول.

تم تحديد وضبط المشكو في حقه، وله معلومات جنائية سابقة، وعُثر بحوزته على الهاتف المستولى عليه. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

