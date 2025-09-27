عروسة تطلب الخلع بعد شهر العسل: "جوزي مش بيستر نفسه في البيت"

تقدمت "كريمة. س"، 22 سنة، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد مرور شهرين فقط على زواجها، مبررة طلبها: "بيقعد طول الوقت بملابسه الداخلية.. وأنا بتكسف منه ومش قادرة أعيش معاه".

وقالت الزوجة في دعواها، التي حملت رقم 821 لسنة 2024، إنها ارتبطت بزوجها بعد خطوبة استمرت 6 أشهر، رأت خلالها أنه شخص محترم وملتزم، ولم تلحظ عليه أي تصرفات غريبة، لكنها فوجئت بعد الزواج بعاداته اليومية التي وصفتها بأنها "تخدش حياءها".

وأضافت "كريمة":"جوزي مش بيهتم يلبس لبس بيت، بيفضل يقعد طول الوقت بملابسه الداخلية، سواء في الأوضة أو في الصالة، وأنا مش قادرة أتقبل المنظر ده خالص".

وتابعت: "حاولت أتكلم معاه بهدوء، وطلبت منه يلبس بيجامة أو لبس محترم زي أي راجل طبيعي، لكنه رفض وقال لي: دي راحتي وأنا في بيتي، إنتِ ليه معقدة الأمور؟".

وأوضحت الزوجة أنها حاولت التكيف مع الموقف، لكنها لم تستطع تجاوز شعورها الدائم بالخجل والانزعاج، قائلة: "الموضوع بالنسبة له عادي، لكن بالنسبة لي محرج جدًا، وبقيت مش طايقة أقعد معاه في نفس المكان، حاسة إني مش عايشة حياة زوجية محترمة".

وأكدت أن هذه العادة جعلتها تنفر من الجلوس معه، وأفقدتها الشعور بالراحة داخل منزلها الجديد، إلى جانب خلافات متكررة بسبب رفضه تغيير سلوكه، مضيفة:"كلمته كذا مرة، وأهلي حاولوا يتدخلوا، لكنه مصمم إن دي شخصيته ومش هيغيرها عشان أي حد".

وأشارت "كريمة" إلى أنها لم تعد تحتمل هذه الحياة، خاصة وأنها ما زالت في بداية مشوارها الزوجي، مضيفة: "أنا لسه صغيرة وعايزة أعيش حياة طبيعية فيها احترام وراحة نفسية، مش حياة كلها إحراج وكسوف".

واختتمت الزوجة حديثها قائلة: "لما لقيت مفيش فايدة، قررت أرفع دعوى خلع وأرتاح من العيشة اللي ملهاش ستر ولا راحة".

وذكرت الدعوى أن الزوج رفض الطلاق ورفض تغيير سلوكه، ما دفعها للجوء إلى المحكمة، ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء ولم يُفصل فيها حتى الآن.

