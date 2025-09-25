إعلان

ضبط 3 أصحاب مخابز بتجميع 900 بطاقة تموين في بني سويف

كتب : مصراوي

04:59 م 25/09/2025

المتهمون

كتب - رمضان يونس:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إحباط مخطط لثلاثة من أصحاب المخابز البلدية في بني سويف استغلوا منظومة الدعم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية عن قيام المتهمين بتجميع 909 بطاقات تموينية ذكية مخصصة لصرف الدعم للمواطنين، بهدف الاستيلاء على قيمة الدعم وتحويله لحسابهم الخاص.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت القوات المخابز الكائنة بدائرة مركز شرطة الواسطى، حيث تمكنت من ضبط المتهمين وبحوزتهم البطاقات التموينية المضبوطة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

