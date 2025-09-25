لعب الأطفال يشعل مشاجرة دامية تنتهي بجثة في الأميرية

شهدت منطقة الأميرية بالقاهرة مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص، أسفرت عن وفاة أحدهم متأثرًا بإصابته.

وتبين من الفحص أن المشاجرة اندلعت بين طرفين من الجيران بسبب خلافات حول لهو الأطفال. الطرف الأول ضم ثلاثة أشخاص من بينهم المتوفى، بينما ضم الطرف الثاني أربعة أشخاص وسيدة، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.

وخلال الاعتداء المتبادل، قام أحد أفراد الطرف الثاني بإلقاء زجاجات أدت إلى إصابة أحد الأشخاص من الطرف الأول، ما تسبب في وفاته متأثرًا بجراحه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم الأسلحة والأدوات المستخدمة. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة كما ورد بمحضر التحقيقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

