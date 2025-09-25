الداخلية تضبط 5 سيدات تروج أعمالًا منافية عبر تطبيق بالإسكندرية



توصلت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة إلى قيام خمس سيدات، لثلاث منهن معلومات جنائية، باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن أنفسهن بغرض ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.



عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمات في نطاق قسمي شرطة الدخيلة وثاني المنتزه بمحافظة الإسكندرية.



وبمواجهتهن، أقررن بممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه من خلال التطبيق الإلكتروني.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر التحقيقات.





