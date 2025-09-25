التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه من الطابق الخامس بالأميرية

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة الأميرية، بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الخامس بشارع الكابلات بدائرة قسم شرطة الأميرية، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة .

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الأهالي بسقوط شخص من الطابق الخامس بدائرة قسم شرطة الأميرية وفارق الحياة في الحال، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص في العقد الرابع من عمره به كسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

