نجاة عامل تكييف من الموت بالشيخ زايد

كاد عامل تكييف أن يفقد حياته أثناء مزاولته لعمله، بعدما سقط من الطابق الرابع بإحدى العمارات السكنية في مدينة الشيخ زايد.

الحادث وقع أثناء قيام العامل بأعمال الصيانة بالمجاورة الثالثة الحي الثامن، ليسقط من ارتفاع شاهق، وسط ذهول الأهالي الذين سارعوا بإبلاغ الأجهزة الأمنية وطلب الإسعاف.

على الفور، جرى نقل المصاب إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تتابع الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الواقعة.