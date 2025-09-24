خلاف عائلي يتحول لكارثة.. طالب يحترق بالبنزين على يد زوج أخته

في مشهد صادم بمنشأة القناطر تحولت مشادة كلامية عائلية إلى كارثة، بعدما أقدم زوج شقيقة طالب على سكب البنزين عليه وإشعال النار فيه، تاركًا خلفه صرخة ألم ورعب بين الجيران.

الخلاف بدأ كأي خلاف زوجي عادي، زوجة غاضبة تترك منزل الزوجية وتلجأ لأهلها، وزوج يحاول الصلح فتصطدم محاولاته بالرفض. لكن الأمور خرجت عن السيطرة سريعًا، لتتصاعد المشادة الكلامية بين المتهم وأهل الزوجة، ويقع الطالب ضحية غضب لم يكن له علاقة به سوى كونه قريبًا في اللحظة الخطأ.

بخطوة مروعة، سكب المتهم البنزين على جسد الطالب وأشعل فيه النار، ما أدى إلى إصابته بحروق متفرقة، وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

الشرطة لم تتأخر، وتم ضبط المتهم، والتحقيقات مستمرة في الواقعة التي هزت المنطقة.