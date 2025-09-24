جنح أكتوبر تبرئ المتهمين في قضية "فتيات طريق الواحات"

كتب - رمضان يونس:

نظرت محكمة جنح مستأنف أكتوبر بالجيزة، برئاسة المستشار أحمد هشام، استئناف 3 طلاب جامعيين و"سائق أوبر" على حكم إدانتهم بالحبس 4 سنوات في قضية "مطاردة فتيات أكتوبر" على طريق الواحات.

وجاء في منطوق الحكم أولًا: تبرئة المتهمين من تهمة التعرض للمجني عليهن "رنا إبراهيم" و"نزال يوسف" في الطريق العام بألفاظ وإيحاءات وعبارات جنسية، وتكرار ذلك الفعل من خلال ملاحقتهن ومضايقتهن عمدًا عبر إشارات وعبارات خادشة للحياء.

وثانيًا: انقضاء الدعوى الجنائية والمدنية عن تهمتي التسبب، عن طريق الخطأ، في إصابة المجني عليهن نتيجة رعونة القيادة وعدم مراعاة اللوائح والقوانين، وإتلاف سيارة "رنا" المجني عليها الأولى، بالتصالح.

وثالثًا: إثبات ترك الدعوى المدنية.

وأشارت النيابة العامة في القضية رقم 7276 لسنة 2025 جنح أكتوبر إلى أن المتهمين "مازن.ن"، و"عبد الرحمن.ج"، و"مهند.ج"، و"يحيي.ع"، كانوا متهمين بالتعرض للمجني عليهن "رنا إبراهيم" و"نزال يوسف" في الطريق العام بألفاظ وإيحاءات وعبارات جنسية، وتكرار ذلك الفعل من خلال ملاحقتهن ومضايقتهن عمدًا عبر إشارات وعبارات خادشة للحياء.

كما ذكرت النيابة أن المتهمين تسببوا خطأً في إصابة المجني عليهن نتيجة رعونة القيادة وعدم مراعاة اللوائح والقوانين، إذ قادوا سياراتهم بطريقة شكلت خطرًا وأدت إلى وقوع الحادث، ما نتج عنه إصابات مثبتة بالتقارير الطبية، مع امتناعهم عن تقديم المساعدة لهن بعد وقوع الحادث.

وتابعت النيابة أن المتهمين أتلفوا السيارة الخاصة بالمجني عليها "رنا إبراهيم" بسبب الحادث.