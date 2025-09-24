الأمن يُغلق مقهى تسبب في تعطيل الحركة المرورية بالنزهة
كتب : مصراوي
03:21 م 24/09/2025
إشغال الطريق
كتب - علاء عمران:
كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعى مدعوم بصورة يظهر خلالها قيام صاحب مقهى بإشغال الطريق العام بدائرة قسم شرطة النزهة، مما أعاق الحركة المرورية.
وتوصلت التحريات إلى تحديد مرتكب الواقعة، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، حيث تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفة.
وتبين أن المقهى غير مرخص، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ قرار الغلق الإداري واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
اقرأ أيضا:
تحرش علني في الشارع.. الداخلية تكشف ملابسات "فيديو سيدة منيا القمح"
استثمار وهمي و أرباح مشبوهة.. سقوط "عصابة أكتوبر" في قبضة الأمن
"أنت فلاح من المنوفية".. أول بيان من الداخلية بشأن فيديو "وصلة دهشور" المثير للجدل
جريمة الصباح المظلم بفيصل.. الزوج طعن زوجته وأحرقها ثم أنهى حياته بطريقة مأساوية
"غلطوا في العنوان أثناء بحثهم عن سيدة بعد سهرة".. ماذا حدث داخل شقة محامي حلوان؟