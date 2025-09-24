الأمن يُغلق مقهى تسبب في تعطيل الحركة المرورية بالنزهة

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعى مدعوم بصورة يظهر خلالها قيام صاحب مقهى بإشغال الطريق العام بدائرة قسم شرطة النزهة، مما أعاق الحركة المرورية.

وتوصلت التحريات إلى تحديد مرتكب الواقعة، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، حيث تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفة.

وتبين أن المقهى غير مرخص، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ قرار الغلق الإداري واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.