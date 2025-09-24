كشف ملابسات فيديو بيع المخدرات في شوارع بولاق الدكرور
كتب : مصراوي
12:40 م 24/09/2025
المتهمين
كتب – علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصان يروجان للمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط المتهمين (عاطلان – لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة القسم).
وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر البودر وسلاح ناري محلي الصنع. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.