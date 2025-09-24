إعلان

ضبط 98 طن خامات منتهية الصلاحية داخل مصانع أعلاف مخالفة بالبحيرة

كتب : مصراوي

11:27 ص 24/09/2025

خامات منتهية الصلاحية

كتب – علاء عمران:
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة مكبرة استهدفت المصانع والمخازن غير المرخصة بنطاق مديرية أمن البحيرة.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنعين، ومطحنة، ومحل لتصنيع وبيع الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود.
وبتفتيشها عُثر بداخلها على 98 طنًا من المواد الخام مجهولة المصدر وبدون بيانات ومنتهية الصلاحية، والتي تستخدم في إنتاج الأعلاف الحيوانية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة العامة.

ضبط مصانع أعلاف البحيرة خامات منتهية الصلاحية
